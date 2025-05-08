Küçükçekmece E-5’te Alkollü Sürücü Yakalandı

KAZA VE KAÇIŞ ANLARI

Küçükçekmece’de, E-5 karayolunda alkollü bir sürücü, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yarattı. Olay sırasında sürücü, aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya çalıştı, fakat diğer sürücüler tarafından yakalandı. Polis ekipleri, yakalanan şahsı gözaltına aldı.

KAZANIN DETAYLARI

Kaza, akşam saatlerinde İstanbul Küçükçekmece E-5, Cennet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, 35 BUU 616 plakalı araç, önce bariyerlere çarptı, ardından seyir halindeki 4 araca çarparak zincirleme kazaya yol açtı. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, sürücünün alkollü olduğu iddia ediliyor. Diğer sürücüler, kaza sonrası kaçmaya çalışan sürücüyü fark ederek yakalamaya çalıştı.

POLİS MÜDAHALESİ

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kaçmaya çalışan sürücü, ekipler tarafından gözaltına alındı ve karakola götürüldü. Kazaya karışan araçların kaldırılması sonrasında trafik durumu bir süre sonra normale döndü. Ayrıca, kaçan sürücünün yakalandığı anlar ve darp edilmek istendiği an, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.