Küçükçekmece Elektrik Kesintileri 7 Mayıs

KUCUKCEKMECE ELEKTRIK KESINTI LISTESI

Küçükçekmece’de elektrik kesintisi, BEDAŞ’ın elektrik kesintisi listesi ile merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden yapılan açıklama doğrultusunda 7 Mayıs günü İstanbul’un farklı ilçelerinde değişik sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve elektriklerin ne zaman geleceği üzerine bilgiler haberimizde yer alıyor.

UYGULANACAK KESINTİLERİN SEBEPLERİ

7 Mayıs 2025 tarihinde, İstanbul Küçükçekmece ilçesinde çeşitli mahallelerde elektrik kesintisi yapılacak. Kesinti saatleri ve nedenleri şu şekildedir:

– 09:00 – 17:00 saatleri arasında “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” nedeni ile Cumhuriyet Mahallesi’nde 714., Hatboyu, Kestane, Limon Çiçeği sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.

– 09:00 – 13:00 saatleri arasında “Abone/Şube Bağlantısı” sebebiyle Cennet Mahallesi ve Yeni Mahalle’de, Şehit Şenol Ergun sokaklarında elektrik kesintisi olacak.

– Aynı saatler içerisinde ayrıca Tevfikbey Mahallesi’nde Elif sokaklarında da “Abone/Şube Bağlantısı” nedeniyle elektrikler kesilecek.

DAHA FAZLA BAKIM ÇALIŞMASI

07 Mayıs 2025 tarihinde, 10:00 – 18:00 saatleri arasında “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” dolayısıyla Halkalı merkez mahallesindeki Basın Ekspres sokaklarında elektrik kesintisi gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra, Halkalı merkez mahallesinin Arzu, Dereboyu ve Elmalı sokakları da aynı saat dilimi içinde etkilenecek.

İş sağlığı ve güvenliğini gözeterek planlanan bu elektrik kesintileri, bakım çalışmaları nedeniyle gerekli görünmektedir.