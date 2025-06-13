Küçükçekmece Elektrik Kesintisi 13 Haziran

ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

Küçükçekmece’de elektrik kesintilerine dair bilgiler BEDAŞ elektrik kesintisi listesi aracılığıyla araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen açıklama ile 13 Haziran tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerle elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’da elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler ve elektriklerin ne zaman geleceği ile ilgili ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE KESİNTİLER

Kesintilerin sebebi, bakım çalışması ve önleyici bakım olarak belirtiliyor. Belli bölgelerde 13 Haziran 2025 tarihinde 09:00 ile 13:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. Kesintiden etkilenmesi beklenen caddeler ve sokaklar şu şekildedir:

– Küçükçekmece merkez Gültepe mahallesi: Alparslan, Cengiz Topel, Eren, Meriç, Orta, Yayla, Çapraz, Güneş, 29 Mayıs, Aykırı, ER, Kızılkaya, Mansuroğlu, Serhat, Zeybek, Çizmeci, Öz sokakları.

– Sultan Murat mahallesi: Mansuroğlu, Çizmeci sokakları.

KAPSAMLI HAVAİ HAT BAKIMI NEDENİYLE KESİNTİLER

Kesinti sebebi olarak ayrıca kapsamlı havai hat bakımı da yer alıyor. Bu kapsamda, 13 Haziran 2025 tarihinde 09:00 ile 13:00 saatleri arasında elektrik kesintileri yaşanacak. Etkilenen caddeler ve sokaklar şunlardır:

– Küçükçekmece merkez Yarimburgaz mahallesi: Birgül, Elmalı, Yarimburgaz, Billur, Erdem, Nergiz, 2422., 2423., 2425. Menekşeler sokakları.

İKİNCİ BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE KESİNTİLER

13 Haziran 2025’te, 12:00 ile 15:00 saatleri arasında da bir elektrik kesintisi gerçekleşecek. Bu kesintinin sebebi yine önleyici bakım çalışması olarak belirtildi. Merkez Fevzi Çakmak mahallesi ve Tevfikbey mahallesi aşağıdaki sokaklar bu kesintiden etkileniyor:

– Fevzi Çakmak mahallesi: Ahmet Kocabıyık, Erken, Halkalı, Sultan Murat, Özer sokakları.

– Tevfikbey mahallesi: 6. Yıldırım, Halkalı, Kirazlı, Merkez, PTT, Vahit Efendi sokakları.