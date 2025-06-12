Küçükçekmece Gölü’nde Etkinlik Düzenlendi

ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Küçükçekmece Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası dolayısıyla Küçükçekmece Gölü kıyısında Kitap Takas etkinliği gerçekleştirdi. ‘Termosunu Getir, Kahveni Al’ temasıyla düzenlenen bu etkinlikte bir araya gelen çocuklar, hem eğlenme fırsatı buldu hem de çevre bilinci kazandı. Etkinlikte kitaplar takas edilirken, sürdürülebilirliğe vurgu yapıldı. Küçükçekmece Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından çevre bilincini artırmak hedefiyle tasarlanan etkinliğe, Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.

EĞİTİCİ ATÖLYELER DÜZENLENDİ

Etkinlikte çocuklar için çeşitli eğitici atölyeler gerçekleştirildi. Bu atölyelerde, kimyasal madde kullanılmadan doğal malzemelerle yüzey temizleyicilerin hazırlandığı Doğa Dostu Zehirsiz Yüzey Temizleyici Atölyesi, elektronik atıkların dönüştürülerek tablolar yapıldığı Elektronik Atıktan İleri Dönüşüm Atölyesi, mevcut atıklardan kalemlik ve süs eşyalarının üretildiği İleri Dönüşüm Atölyesi, kil ve tohumdan tohum toplarının yapıldığı Tohum Topu Atölyesi ve organik atıklardan gübre elde edildiği Kompost Atölyesi gibi aktivitelere yer verildi. Ayrıca, çevre dostu bez çantaların boyandığı Bez Çanta Boyama Atölyesi de etkinlikte yer aldı. Katılımcılar, termoslarını getirenlere mobil ikram aracından çay ve kahve sunumu yapıldı.

ATIK AYRIŞTIRMA UYGULAMASI TANITILDI

Küçükçekmece Belediyesi tarafından atık ayrıştırma ve toplama amacıyla başlatılan Benim Kartım uygulamasının tanıtılması için etkinlik alanında bir “Benim Kartım” başvuru standı kuruldu. Bu uygulama sayesinde vatandaşlar; elektrik ve elektronik atıklar, bitkisel atık yağlar, kağıt, plastik ve metal atıkları İlçe’de bulunan Atık Getirme Merkezlerine getirerek puan kazanıyor. Elde edilen puanlar, Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde ve zincir marketlerde harcanabiliyor.