Küçükçekmece Su Kesintisi Açıklandı

KÜÇÜKÇEKMECE’DE SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

Küçükçekmece’de su kesintisi ile ilgili bilgiler gün yüzüne çıktı. İSKİ, İstanbul genelinde 19 Ağustos tarihinde su kesintisi yaşayacak olan ilçeleri açıkladı. Su kesintisinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

SULAR NE ZAMAN GELİYOR?

İSKİ tarafından yapılan duyuruya göre, Küçükçekmece’deki su kesintisi şu şekilde açıklandı: Kesintiden etkilenen mahalle Fevzi Çakmak Mahallesi olarak belirtildi. Arıza açıklaması ise içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattında yaşanan arıza olarak belirleniyor.

Kesintinin tasarlanan başlangıç tarihi 19.08.2025 saat 13:09:49 olarak duyuruldu. Tahmini bitiş tarihi ise 19.08.2025 saat 18:00. Kesinti ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyenlerin ALO 185 hattını arayabileceği ifade edildi.