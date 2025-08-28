Küçükçekmece, Ulaşım Desteği Sunmaktadır

ULAŞIM DESTEĞİ SÜRDÜRÜLÜYOR

Küçükçekmece Belediyesi, hastane ulaşımında güçlük çeken bireyler için sunduğu ulaşım desteğini devam ettiriyor. Son bir yıl içinde toplamda 8 bin 165 vatandaş, ambulans ve nakil hizmetlerinden yararlanırken, 450 özel gereksinimli birey ise asansörlü araç ulaşım hizmetinden faydalandığı belirtildi. Bu kapsamda, yatağa bağımlı hastalar için ambulans, maddi durumu yetersiz olanlar için binek araç desteği sağlanarak sağlık kuruluşlarına erişim kolaylaştırılıyor.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ VATANDAŞLAR İÇİN ÜCRETSİZ ULAŞIM

İlçede yaşayan özel gereksinimli bireylerin sağlık ve sosyal hayata erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla asansörlü araçlarla ücretsiz ulaşım imkanı sunuluyor. Asansörlü araç hizmetinden yürüyemeyen, tekerlekli sandalye kullanan ya da toplu taşıma kullanımında zorluk çeken bireyler faydalanabiliyor. Belediyenin bünyesinde bulunan 4 asansörlü servis aracı, Küçükçekmece sınırları içerisindeki tüm mahallelerden vatandaşları alarak il sınırları içindeki hastanelere, sağlık kurumlarına ve kamu kuruluşlarına ulaşımlarını sağlıyor. Ücretsiz ulaşım hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, 444 4 360 numaralı telefon üzerinden bilgi alarak randevu oluşturabiliyor.