Küçükçekmece ve Avcılar’da Hükümlüler Çalıştı

CEZA ALAN HÜKÜMLÜLER OKULLARDA ÇALIŞIYOR

Avcılar ve Küçükçekmece’de çeşitli suçlardan ceza alan, denetimli serbestlik kapsamında serbest kalan 95 hükümlü, 85 okulda boya, badana, temizlik ile tadilat çalışmaları gerçekleştiriyor. İstanbul Milli Eğitim Müdürü Doç.Dr. Murat Mücahit Yentür, okullardaki çalışmaları inceleyerek, “Bu iş birliklerinin Türkiye’ye örnek olabilecek düzeyde artarak devam etmesini bekliyoruz” şeklinde açıklama yaptı. Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerin kamu yararına ücretsiz çalışmasını hedefleyen “Geçmişin İzlerini Sil, Geleceğe Renk Kat” projesini hayata geçirdi.

PROJE KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Proje kapsamında, yükümlüler Küçükçekmece ve Avcılar’da belirlenen 85 okulun bakım ve onarım işlerine katılıyor. İnfaz ve koruma memurlarının denetiminde, projeye dahil olan yükümlüler okullarda çalışmaya başladı. Yükümlüler, Küçükçekmece’deki 19 okulda kapsamlı boyama ve tadilat, 65 okulda temizlik, çevre bakımı ve eşya taşıma işlemleri ve 1 okulda kötü durumdaki sıra ve masaların zımparalanması ile cilalanmasını tamamladı. Proje Koordinatörü Mehmet Özdemirci’nin gözetiminde gerçekleştirilen çalışmalar büyük ölçüde sona erdi.

İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ’NÜN ZİYARETİ

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç.Dr. Murat Mücahit Yentür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Şahin ile birlikte Avcılar’daki boya çalışmaları son aşamaya gelen Mehmet Baydar Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Burada Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin ve Proje Koordinatörü Mehmet Özdemirci’den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yentür, “Bu anlamlı ve güzel projede iş birliği yaptıklarını” belirterek, görevli ve yükümlülere teşekkür etti.

EĞİTİMİN ÖNEMİ

Murat Mücahit Yentür, yükümlülerin okullardaki temizlik, bakım ve onarım işlerini üstlendiğini dile getirerek, “8 Eylül sabahı çocuklarımız tertemiz bir ortamda eğitimlerine başlayacaklar. Bu sürecin eğitim ve öğretimle sınırlı kalmadığını, hayat boyu öğrenme olduğu” vurgusunda bulundu. Yentür, yükümlülerin burada meslek edindiklerini ve sosyal rehabilitasyon süreçlerinin de önemine dikkat çekerek, “Hayata tutunmaları için onlara bir alan açmak gerek” ifadelerini kullandı.