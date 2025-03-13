Küçükelmalı Köyü’nde Ramazan Dayanışması 30 Yıldır Sürüyor

DAYANIŞMANIN GÜCÜ

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı köyü, Ramazan ayı boyunca örnek bir dayanışma ve paylaşım geleneğini sürdürüyor. Tam 30 yıldır, köy halkı her akşam köy meydanında bir araya gelerek birlikte iftar yapıyor. Köylüler, iftar yemeklerini imece usulüyle hazırlıyor. Meydanda toplananlar dışında, yaşlı ve hasta olan köy sakinlerinin yemekleri de evlerine kadar ulaştırılıyor.

YARIŞAN İFTAR GELENEKLERİ

Küçükelmalı köylüleri, Ramazan ayında iftar yemeği vermek için birbirleriyle adeta yarışıyor. Bu büyük hayır işinde herkesin adil bir şekilde iftar verebilmesi için doğum tarihine göre bir sıralama yapılıyor. Böylelikle, herkes köy meydanında gönül sofrasına katkıda bulunma fırsatını buluyor. 30 yıllık bu gelenek, Küçükelmalı köyünü Ramazan ayında birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel yaşandığı köylerden biri haline getiriyor.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE

Köy sakinlerinden Yaşar Rehber, muhabirine yaptığı açıklamada “Köyümüzde 1998 yılından bu yana iftar her gün Ramazan boyunca verilmekte. Bugünde 1960-1961 iftar veriyorlar. İki grup birleştik, iki gün ayrı ayrı iftar vereceğiz. Kalabalık olduğu için iftar vermek isteyenlerin sayısı fazla, bu yüzden doğum tarihlerine göre gruplara ayırdık. Doğum tarihlerine göre gruplar İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Bursa’dan geliyorlar, belirli günlerde iftarlarını verip gidiyorlar. Güzel bir gelenek 98 yılından bu yana devam ediyor. İnşallah gençlerimiz de bu konuda çok hevesli, devam edeceğini ümit ediyoruz” dedi.

Bursa’dan gelen Nedim Efe ise “30 yıldır iftarı köy meydanında veriyoruz. Ama bunun geçmişi de var; çocukluğumuzda dedelerimiz köy kahvesinde iftarını yapar, namazını kılar, sonrasında evlerine giderdi. Biz de bu geleneği sürdürmeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza da inşallah bunu aktarmak istiyoruz. Bu ortamda olmak benim için çok özel, çocuklarım için de çok özel. İnşallah ömür boyu bunu sürdüreceğim ve benim sonrasımda da çocuklarım devam ettirsin” diye konuştu.