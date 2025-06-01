Küçükköy’de Kurtlar Koyunları Telef Etti

KURT SALDIRISI BÜYÜK ZARAR GETİRDİ

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Küçükköy’de sabaha karşı meydana gelen kurt saldırısı, hayvancılık yapan yerel üreticiye büyük zarar verdi. Abbas Kaptan’a ait ağıla giren kurtlar, 11 koyunu telef edip, 14 koyunu da yaraladı. Olayı sabah saatlerinde fark eden Kaptan, yaşadığı durumu şöyle anlattı: “Sabah 04.00-05.00 civarı kurtlar ağıla girmiş. 11 koyun telef oldu, 14 tanesi de yaralı. Kimisinin boynu parçalanmış, kimisini bacağından ısırmış. Bazılarını da parçalayarak yemişler. Büyük ihtimalle bir değil, iki üç kurt vardı.”

Kaptan, saldırıya uğrayan koyunların durumu ile ilgili olarak, “Toplam 43 koyunum vardı, 25 tanesi telef oldu ya da yaralı. Sağlam kalanlar çok az. Yaralıların da iyileşeceği belli değil” dedi. Kaptan, saldırıya uğrayan koyunların damızlık ve kurbanlık olacak yaşta olduğunu belirterek, “Maddi zararım 250 bin lirayı bulur” ifadesini kullandı.

YETKİLİLER UYARI VERİYOR

Olayın ardından Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemelerde bulunmak amacıyla geldi. Yetkililer, yaşanan benzer olayların önlenmesi için üreticilerin dikkatli olmaları gerektiğine dair uyarılarda bulundu ve gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.