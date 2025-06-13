ZİYARETİN DETAYLARI

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu’nun herhangi bir açıklama yapmaması, İmamoğlu’yla yaptığı görüşmenin içeriğini merak konusu haline getirdi.

İMAMOĞLU’NUN BEKLENTİLERİ

İmamoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin detayları, tv100’de gerçekleşen canlı yayında aktarıldı. Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’in yanında durmasını isterken, kendi konumuna da destek olmasını talep etti.

BİRLİK MESAJI

“Biz bir ağacın farklı dallarıyız ama kökümüz aynı” ifadeleriyle birliğe vurgu yapan İmamoğlu, “Sizin desteğiniz bizim için önemli. Küçükler hata yapar, büyükler affeder. Ama biz size hata yapmadık.” şeklinde konuşarak destek ve birlik çağrısında bulundu.