Kudakaf’25, Gençler İçin Kariyer Fuarı

KUDAKAF’25 ETKİNLİĞİ GENÇLERİ BİLİMSEL KARİYERE YÖNLENDİRİYOR

Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF’25), farklı sektörlerin önemli temsilcilerini gençlerle buluşturmaya devam ediyor. Etkinlikteki “Kariyer Yolculuğu Paneli”, ilaç ve sağlık sektöründe lider isimleri ağırlayarak öğrencilere ilham veren bir atmosfer sundu. Panelde moderatörlük görevini üstlenen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, kariyer hedeflerinin erken yaşta şekillendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Hacımüftüoğlu, öğrencilere sektör profesyonelleriyle birebir iletişim kurmanın gerekliliğini hatırlattı. Bilimsel çalışmalarıyla dikkat çeken Hacımüftüoğlu, Türkiye’nin ilk “in vivo voltametri ve beyin sensör laboratuvarı”nı kurarak sağlık alanında öncü projelere imza atan bir akademisyen olarak örnek teşkil etti.

ILAC VE TIBBİ CİHAZ ALANINDA GELİŞMELER PAYLAŞILDI

Panelde konuşma yapan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar, fizyoloji ve nöroendokrinoloji konusundaki birikimini aktardı. İlaç geliştirme süreçlerinin bilimsel temellerini paylaşan Ayar, yurt içi ve yurt dışındaki araştırmalarındaki deneyimlerini gençlerle paylaştı. Türkiye’nin ilaç ve tıbbi cihaz alanında ulaştığı noktayı da aktaran Ayar, öğrencilerin bu bilgiyi kariyerleri için nasıl kullanabileceklerine dair yönlendirmelerde bulundu.

SİVİL TOPLUMUN ROLÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

İVEK Vakfı Başkanvekili ve DEİK Sağlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmet Selçuk, 35 yıllık serbest eczacılık kariyeriyle birlikte ulusal ve uluslararası platformlardaki tecrübelerini paylaştı. Selçuk, sağlık politikalarının gelişiminde sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekerek, öğrencileri bu süreçte aktif rol almaya davet etti.

POTANSİYELİ KEŞFETME MESAJI VERİLDİ

Panelde başka bir önemli isim olan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, spor ve sağlık bilimlerinin kesişim noktalarındaki çalışmalarını aktardı. Türkmen, eğitimde kalite ve çok yönlülüğe vurgu yaparak gençlere “kendi potansiyelinizi keşfedin” mesajını verdi.

KARİYER YOLCULUKLARI İÇİN YOL GÖSTERİCİ BİLGİLER

AİFD Genel Sekreteri Dr. Ümit Dereli, ilaç sektöründeki yöneticilik deneyimlerini aktararak, endüstri ile akademi arasındaki iş birliklerinin önemini vurguladı. Dereli, sivil toplum ve hasta dernekleriyle yürütülen çalışmaların sektördeki gelişime katkısına da dikkat çekti.

REKABETİN YOLLARI GENÇLERLE PAYLAŞILDI

Türkiye’nin köklü ilaç firmalarından birinin CEO’su Dr. Süha Taşpolatoğlu, ilaç sektöründeki yükselişin sadece mesleki bilgi ile değil, aynı zamanda vizyoner bir bakış açısıyla mümkün olduğunu belirtti. Abdi İbrahim’de yönetsel süreçleri ve küresel pazarda rekabet etmenin yollarını gençlere aktaran Taşpolatoğlu, öğrencilerin ilgisini çeken yönlendirmeler yaptı.

Panel, öğrencilerin uzmanlara yönelttikleri sorular sayesinde oldukça bilgilendirici bir platform oldu. Katılımcıların deneyimleriyle şekillenen bu özel oturum, KUDAKAF’25’in en dikkat çeken etkinliklerinden biri olarak tarihe geçti.