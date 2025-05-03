Kudüs’e Yürüyüş, Eylem Zamanıdır

GENEL BAŞKANDAN AÇIKLAMALAR

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, ” (Gazze) Bıçak kemiğe dayandı, söylenecek sözler tükendi. Fiile, eyleme geçme zamanıdır.” şeklinde ifadelerde bulundu. Zekeriya Yapıcıoğlu, Seyhan ilçesindeki programları çerçevesinde Karasoku Mahallesi’ndeki Mısır Çarşısı esnafını ziyaret etti. Ardından Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın düzenlediği “Büyük Kudüs Yürüyüşü”ne katıldı.

BÜYÜK KUDÜS YÜRÜYÜŞÜ

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla 5 Ocak Meydanı’nda toplanan grup, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar atarak pankart ve dövizlerle İnönü Parkı’na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Yapıcıoğlu burada yaptığı açıklamada, İsrail’in Filistin’deki saldırılarının kesintisiz sürdüğünü hatırlattı. Gazze’de yaşayan insanların ölümle burun buruna bir yaşam sürdüğünü vurgulayan Yapıcıoğlu, “Mart ayının başından bu yana kapılar kapalı. Hiçbir şekilde gıda, su, ilaç gibi en temel insani ihtiyaçların içeri girmesine izin verilmiyor.” dedi.

ZULMÜN SON BULMASI GEREKİYOR

Yapıcıoğlu, Gazze’deki zulmün ve soykırımın bir an önce son bulmasını diledi ve durumun ciddiyetine dikkat çekti.