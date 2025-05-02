Kudüs Seriyyeleri Hedef Aldıklarını Açıkladı

ASKERİ HEDEFİN PATLATILDIĞI DUYURULDU

İslami Cihad Hareketi’nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi’nde İsrail ordusuna ait bir askeri konvoy ile iş makinesine saldırdıklarını açıkladı. Kudüs Seriyyeleri’nin resmi Telegram hesabında yapılan paylaşımda, “MK84” tipi bir bombanın, geçtiğimiz cumartesi günü Gazze’nin doğusundaki Tuffah Mahallesi’nde bir askeri araç konvoyunun geçişi sırasında direnişçiler tarafından patlatıldığı kaydedildi.

DİĞER HEDEF DE PATLATILDI

Ayrıca, Tuffah Mahallesi’nin doğusunda, İsrail ordusuna ait “D9” tipi zırhlı bir askeri iş makinesinin de direnişçiler tarafından hedef alınarak patlatıldığı belirtildi. Kudüs Seriyyeleri, bu saldırılar sonucunda ölü ya da yaralı olup olmadığına dair herhangi bir bilgi sağlamazken, İsrail ordusundan da henüz konuya dair bir açıklama gelmedi.

PUSULARDAN HABER VERİLMESİ GÜÇLEŞİYOR

Gazze’deki Filistinli direniş grupları, kurdukları pusular ve girdikleri çatışmalar hakkında açıklama yapma konusunda zorluk yaşıyor. Bu tür bilgilendirmelerin, İsrail ordusunun devam eden saldırıları nedeniyle günler sonra yapılabildiği ifade ediliyor.