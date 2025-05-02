Kudüs Seriyyeleri, İsrail Konvoyunu Hedef Aldı

KUDÜS SERİYYELERİ’NDEN AÇIKLAMA

İslami Cihad Hareketi’nin askeri kolu Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi’nde İsrail ordusuna ait bir askeri konvoy ve iş makinesini hedef aldıklarını bildirdi. Kudüs Seriyyeleri’nin Telegram hesabında yer alan açıklamaya göre, İsrail ordusunun geride bıraktığı “MK84” tipi bomba, geçen cumartesi günü Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi’nde bir askeri araç konvoyunun geçişi esnasında direnişçiler aracılığıyla patlatıldı.

Açıklamada, Tuffah Mahallesi’nin doğusunda bulunan bir “D9” tipi zırhlı askeri iş makinesinin de direnişçiler tarafından hedef alınarak patlatıldığı ifade edildi. Kudüs Seriyyeleri, bu saldırılarla ilgili olarak ölü ya da yaralı olup olmadığına dair herhangi bir bilgi vermedi. Öte yandan, İsrail ordusundan da henüz olaya dair bir açıklama gelmedi.

DİRENİŞ GRUPLARINDAN GECİKİYOR AÇIKLAMA

Gazze’deki Filistinli direniş grupları, gerçekleştirdikleri pusular ve çatışmalarla ilgili açıklamaları, İsrail ordusunun sürmekte olan saldırıları nedeniyle genellikle günler sonra yapabiliyor.