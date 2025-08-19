Haberler

Kudüs’ün Özgürlüğü Hepimizin Sorumluluğudur

TBMM BAŞKANINDAN KUDÜS VURGUSU

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin son kararıyla İsrail’in artık hesap verebilir bir ülke haline geldiğini belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda gerçekleşen ‘Darüsselam Kudüs Tanıtım Programı’nda konuşan Kurtulmuş, Kudüs’ün İslam medeniyetinin merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. “Kudüs, çok yönlü ve katmanlı bir meseledir. Her köşesinde sanat eserlerinin ve mimari güzelliklerin yer aldığı muazzam bir şehirdir. Kudüs, geçmişin izlerini sürmekten çok, bugünün bilincini yeniden sahiplenmektir. Burada yapılacak her türlü çaba değerlidir” dedi.

GAZZE’DEKİ ONURLU DİRENİŞ

Kurtulmuş, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına da değinerek, “Gazze halkının onurlu direnişi, artık bu meselenin sadece Filistinlilerin değil, tüm insanlığın meselesi haline geldiğini ortaya koymaktadır” diye ifade etti. “Gönlünde vicdan olan herkes, baş kaldırmış bir intifadaya tanıklık ediyor.” dedi. Bu mesele, adalet ve hak duygularıyla birleşen herkesin ortak sorunu haline geldi.

İSRAİL’İN HESAP VERECEĞİ GÜN YAKIN

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararlarıyla ilgili olarak Kurtulmuş, “Artık İsrail dokunulamaz değil, hesap verebilir bir ülke olmuştur” şeklinde konuştu. Önümüzdeki dönemde yaşanan soykırımın faillerinin mahkemelerde hesap vereceğini belirten Kurtulmuş, “Bu Siyonist eşkıyalar için hesap verme zamanı çok yakındır.” dedi.

EGEMEN FİLİSTİN DEVLETİ KURULACAK

Kurtulmuş, egemen bir Filistin devletinin kurulacağına inandığını vurguladı. “Başkenti Kudüs olan, 1967 sınırlara dayanan bir Filistin devleti mutlaka kurulacaktır. Bu, Filistin halkının hak ettiği bir gerçektir” dedi. Gazze’deki insanların acısının Kudüs için bir özgürlük müjdesi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “İnşallah Kudüs’e özgürlük vermeyi hep birlikte göreceğiz.” dedi.

