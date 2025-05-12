Kudüs Üniversitesindeki Öğrenciler Protesto Etti

ÖĞRENCİLER PROTESTO ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

İşgal altındaki Doğu Kudüs’teki Kudüs İbrani Üniversitesi’nde, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik süregelen saldırıları ve Nekbe’nin 77. yılı nedeniyle bir protesto etkinliği gerçekleştirildi. Üniversite kampüsünde düzenlenen bu gösteriye, birçok Filistinli öğrenci ile onlara destek veren İsrailli öğrenciler katıldı. Öğrenciler, Gazze’de İsrail’in saldırıları altında yaşayan ve her an ölüm ve yerinden edilme tehlikesiyle karşılaşan Filistinlilerden gelen mektup ve şiirleri seslendirdi. Protesto esnasında kampüste İsrail polisi de hazır bulundu ve bir öğrenci gözaltına alındı.

SES OLMAK VE DAYANIŞMA İFADE ETMEK

Gözaltı olayının ardından, protestoya katılan öğrenciler yaptıkları açıklamada, “Bugün Gazze’deki soykırıma ve halkımızın İsrail’in apartheid ve sömürge rejimi altında onca yıldır maruz kaldığı etnik temizlik ve yerinden edilme karşı sesimizi yükselttik. Bu gözaltı, İsrail’de Filistinliler için ifade ve protesto özgürlüğünün olmadığını ve halkımızla dayanışmayı ifade etmeye yönelik her türlü girişimin susturulduğunu ve bastırıldığını bir kez daha göstermiştir.” şeklinde konuştu.

Nekbe ETKİNLİKLERİ PLANLANIYOR

Ayrıca öğrenciler, Nekbe’nin 77. yıldönümü dolayısıyla üniversitede hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti. Filistinliler, 14 Mayıs 1948’de İsrail’in Filistin topraklarını işgal etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs’ı Nekbe (Büyük Felaket) olarak anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs ise 1967 yılından bu yana İsrail işgali altında kalmaya devam ediyor.