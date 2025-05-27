Kuduz Hastalığı Nedeniyle Karantina Başlatıldı

KUDUZ HASTALIĞI TEDİRGİNLİĞİ YAŞANIYOR

Hatay’ın Samandağ ilçesinde kuduz hastalığı endişeleri artırıyor. Samandağ Kaymakamlığı, yaptığı yazılı açıklamada, durum hakkında önemli bilgilere yer verdi.

KARANTİNA TEDBİRLERİ ALINDI

Açıklamada, “İlçemiz Tekebaşı mahallesinden kuduz hastalığı 23 Mayıs tarihinde çıkmış olup Tekebaşı Mahallesi, Çöğürlü Mahallesi, Gözene Mahallesi ve Meydan Mahallesi karantinaya alınarak müdürlüğümüz tarafından idari ve fenni tedbirler alınmıştır.” denildi. Karantina bölgesindeki tüm sahipli kedi ve köpeklere kuduz aşısı yapılacak. Kayıtları bulunmayan ve yeni kedi köpek sahiplenenlerin, muhtarlık aracılığı ile müdürlüğe başvurmaları gerektiği ifade edildi. “Karantina bölgesinden ilgili yönetmelik gereği hayvan çıkartılamayacağından aşılama taleplerinin müdürlüğümüze bildirilmesi gerekiyor.”

Ayrıca, ekipler mahallelerin giriş ve çıkış noktalarına ‘Kuduz risk bölgesi’ yazılı tabelalar astı. Bu tedbirlerin amacı, halkı bilgilendirmek ve kuduz hastalığına karşı dikkatli olmalarını sağlamak.