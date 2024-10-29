Küf Sorunu Sağlığımızı Tehdit Ediyor

NEM ORANI VE KÜF SORUNU

Nem oranının yüksek olduğu havasız ortamlarda meydana gelen küf problemleri, evlerimizde hem kötü bir görünüm oluşturuyor hem de her nefes alışımızda sağlığımızı tehdit ediyor. Özellikle yatak odaları, banyo ve mutfak gibi alanlarda sıkça görülen bu sorun, çoğu zaman göz ardı ediliyor. Ancak zamanla, oldukça ciddi ve ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

KÜFÜN ETKİLERİ VE SAĞLIK ÜZERİNDEKİ RİSKLERİ

Florida Sağlık Bakanlığı İletişim Direktörü Jae Williams, küfün doğal bir çevre unsuru olduğunu ancak iç mekanlarda ciddi bir sağlık sorunu oluşturduğunu ifade ediyor. Williams, “Küfün sizi 24 saat içinde öldürmesi gerekmiyor, ancak yaşam kaliteniz ve iç organlarınızın sağlığı üzerinde oldukça önemli bir etkisi olabiliyor.” diyerek bu sorunun ciddiyetine dikkat çekiyor.