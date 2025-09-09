Kuğulu Park’ta 5 Kuğu Yavrusu Görüldü

ANADOLU’NUN GÜZELLİĞİ: KUĞULU PARK’TA YENİ HAYAT

Ankara’nın simgelerinden biri olan Kuğulu Park, 5 yeni kuğu yavrusuyla dolup taşmış durumda. Tunalı Hilmi Caddesi üzerindeki bu parkta doğan yavrular, hem parkın ziyaretçileri hem de doğal yaşam hayranları için ilgi çekici bir manzara sunuyor. Kuğulu Park, artık 5 yavru gri kuğuyla birlikte yeni misafirlerini ağırlıyor.

Ziyaretçiler, bu sevimli kuğuları görmek için parkta bir araya gelerek, o anları cep telefonlarıyla kaydediyor. Kuğulara dikkatle bakan park görevlileri, misafirleri dışarıdan yiyecek atmamaları yönünde uyarıyor. Didem Kaplan, oğlu ile birlikte yeni kuğu yavrularını görmek için parka geldiğini ve bu durumun onlara mutluluk verdiğini söylüyor. “İnşallah bu kışı güzel atlatırlar çünkü soğuk geçiyor Ankara’nın kışları. Ama burada güzel bakıldıklarına eminim,” diyor ve ekliyor, “Mümkün olduğunca dışarıdan insanlar müdahale etmesin. Bebeğim de ilk kez kuğu gördü. Kuğulu Park zaten Ankara’nın bir sembolü, kuğular Ankara’nın sembolü.”

GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ NEŞELİ ANLAR

Kıymet Kırkoç ise kuğu yavrularını görmek için buraya geldiğini belirterek, “Çok mutluyuz, bahar gibi sanki yeniden canlandı her şey güzel oldu,” şeklinde ifade ediyor. Selahattin Akkaş, şehir dışından geldiğini ve kuğu yavrularıyla karşılaşmanın kendisi için sürpriz olduğunu aktarıyor. “Ben Mersin’den geliyorum. Kuğulu Park’ı merak ettiğim için buraya geldim. Çok güzel bir manzarayla karşılaştık,” şeklinde konuşuyor. Böylece Kuğulu Park, hem doğal güzellikleri hem de yeni kuğu yavrularıyla birlikte Ankaralıların ve ziyaretçilerin neşeli anlarına ev sahipliği yapıyor.