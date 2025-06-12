KUL-DİLEMMA Filmi Çekimleri Başladı

ÇEKİMLERİN BAŞLADIĞI YENİ PSİKOLOJİK GERİLİM FİLMİ

Yönetmen Mehmet Emin Yıldırım’ın imzasını taşıyan ve bazı başarılı genç yetenekleri bir araya getiren “Kul-Dilemma” filminde çekimlere başlandı. Filmin kadrosunda Yiğit Çelebi, Özlem Çınar, Gürgen Öz, Sadi Celil Cengiz ile genç yıldız Mustafa Konak yer alıyor. Geçtiğimiz gün yapılan okuma provasının ardından, çekimlerine hızla başlanarak, film setinde çalışmalar sürdürüyor.

OYUNCULARIN SENARYO HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Filmin oyuncularından Gürgen Öz, senaryonun kendisini oldukça etkilediğini ifade ederek, “Okurken elimden bırakamadım, çok hızlı aktı. Türkiye’de çok yaygın değil bu tarz filmler. Benim rolüm gerilimli bir rol, seve seve kabul ettim” dedi. Özlem Çınar ise, “Arka Sokaklar’dan sonra çok farklı bir rolde karşınıza çıkacağım. Tuhaf ve değişik bir karakter. Filmin senaryosu çok güzel. Rolüm de öyle. Güzel insanlarla bir araya geldik, mutlu ve heyecanlıyım” diyerek projenin kendisi için ne kadar özel olduğunu vurguladı. Ayrıca, “Bütün oyuncularla birlikte hikayedeki o gerilimi seyirciye aktarabileceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

GENÇ YETENEK MUSTAFA KONAK’IN GÖRÜŞLERİ

Son zamanlarda dizi ve sinema projelerindeki performansıyla dikkat çeken genç yetenek Mustafa Konak, proje ile ilgili olarak, “Senaryoyu çok beğendim. Senaryoda yer alan gerilim ve diğer duyguları, birbirleriyle harmanlayarak oynamak çok zor bir şey. Böyle bir hikaye yazarak bizlere farklı bir deneyim yaşatan senaristimiz ve aynı zamanda yönetmenimiz olan Mehmet Emin Yıldırım’a teşekkür ediyor ve bu hikayenin bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum” dedi. Ek olarak, daha önce otizimli bir çocuğu canlandırdığını hatırlatarak bu rolün de üstesinden rahatlıkla gelebileceğini düşündüğünü belirtti. “Ayrıca bütün oyuncularla birlikte hikayedeki o gerilimi seyircilerimize aktarabileceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı. Filmin, 29 Ağustos’ta vizyona girmesi planlanıyor.