Kul Hakkı, Cuma Hutbesinde Vurgulandı

KUL HAKKI KONUSUNDA ÖNEMLİ VURGULAMA

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu hafta okunan Cuma hutbesinde, ‘kul hakkı’ teması ele alındı. Hutbede, kıymetli hakların ihlaline yönelik çeşitli örnekler verildi. Kaldırım işgali, çalışanın emeğinin zamanında ödenmemesi ve kullanım süresi geçmiş ürünlerin, gerçek değerlerinden yüksek fiyatlara satılması gibi adaletsizlikler, kul hakkı ihlalleri arasında sayıldı. Diyanet, ülke genelinde bu konuya dikkat çekti.

KUL HAKKI İHLALLERİ VE SONUÇLARI

Hutbede; “Ailede, toplumda ve dünyada yaşanan bütün kötülüklerin temeli kul hakkı ihlalleri vardır. Maalesef, kimi zaman alışkanlıkla, kimi zaman ihmal ve gafletle, kimi zaman da kasten kul hakları ihlal edilmektedir.” denildi. İslami esasların can, din, mal, akıl ve nesil gibi hakları korumayı amaçladığı belirtildi. “Kul hakkı ihlallerinin en büyüğü, bir insanın canına kast etmektir. Ne yazık ki bugün, siyonist zalimler, dünyanın gözü önünde bu insanlık suçunu işlemeye devam etmektedir.” ifadesi ile duruma dikkat çekildi.

MİRASTA KIZ ÇOCUKLARININ HAKLARI

Hutbede ayrıca, “Karşılıklı rıza olmadan Yüce Rabbimizin koyduğu miras ölçüsünü değiştirmek ilahi adalete aykırıdır.” vurgusu yapıldı. Kız çocuklarını miras hakkından mahrum bırakmak ve onların haklarına razı olmamaları gibi durumlar kul hakkına giriyor. Başkalarının mülkünü gasp etmek, insanları mağdur etmek ve adaleti sağlamak için çalışmamak da bu kapsamda değerlendirildi. “İşverenin, çalışanına ücretini tam ve zamanında vermemesi, gücünün üstünde iş yüklemesi, sigortasını yaptırmadan onu çalıştırması kul hakkıdır, günahtır.” ifadeleriyle çalışanların haklarına da değinildi.

Hutbede, Türkiye’ye gelen yabancılara yönelik farklı fiyat uygulamalarının da kul hakkı ihlaline girdiği belirtildi. “Ayrıca, ülkemize gelen yabancılara, yurt dışından vatanlarını ziyarete gelen kardeşlerimize alışverişte farklı tarife uygulamak, bilgisizliklerinden istifade ederek onları aldatmak kul hakkıdır.” denildi. Ürünlerin değerinin altında satış yapılması ve sağlığa zararlı maddelerin kullanılmasının da aynı kapsama girdiğine dikkat çekildi.

KUL HAKKI BİLİNCİ VE EĞİTİMİN ÖNEMİ

“Kul hakkı bilinci, ailede başlar. Güçlü bir eğitim ve manevi bir bilinçle kök salar.” ifadeleri ile eğitimin önemine vurgu yapıldı. Kul hakkı ihlallerinin önüne geçmek için gerekli bilincin oluşturulması gerektiği belirtildi. “Unutmayalım ki kul hakkı, mahşerin en ağır hesaplarından biridir.” hatırlatması ile de, hak sahibinden helallik alınmadan ahiretteki hesaplaşmanın kurtarılmayacağı ifade edildi.