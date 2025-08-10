Haberler

Kula’da 258 Sentetik Hap Bulundu

JANDARMA EKİPLERİ ARAÇTA YASAKLI MADDE BULDU

Manisa’nın Kula ilçesinde, jandarma ekipleri gerçekleştirdiği bir araç aramasında 258 sentetik hap ele geçiriyor. Bu olayla bağlantılı olarak bir şüpheli gözaltına alınıyor. Edinilen bilgilere göre, Kula İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi dün gece saat 23.30’da bir ihbarı değerlendirerek O.Ç. (32) isimli kişinin kullandığı aracı durduruyor.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLİYOR

Durdurulan araçta yapılan incelemede toplamda 258 adet sentetik hap bulunuyor. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan O.Ç., adliyeye sevk edilmek üzere jandarma karakoluna götürülüyor. Kula ilçesindeki bu operasyon, yasaklı maddelerin üyelerini hedef almayı sürdürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası Devam Ediyor

Kayseri'nin Ali Dağı'nda düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve Dünya Kupası Ön Eleme, 8 ülkeden 120 sporcunun katılımıyla devam ediyor. Yarışma, 79 kilometrelik parkurda gerçekleştiriliyor.
Haberler

29. Kaledavaz Biber Festivali Başladı

Kale'deki 29. Biber Festivali'nde, en iyi biber yetiştiricilerine ödüller dağıtıldı. Katılımcılar ayrıca yöresel lezzetlerden Biber tatarını deneyimleme fırsatı buldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.