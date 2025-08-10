Kula’da 258 Sentetik Hap Bulundu

JANDARMA EKİPLERİ ARAÇTA YASAKLI MADDE BULDU

Manisa’nın Kula ilçesinde, jandarma ekipleri gerçekleştirdiği bir araç aramasında 258 sentetik hap ele geçiriyor. Bu olayla bağlantılı olarak bir şüpheli gözaltına alınıyor. Edinilen bilgilere göre, Kula İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi dün gece saat 23.30’da bir ihbarı değerlendirerek O.Ç. (32) isimli kişinin kullandığı aracı durduruyor.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLİYOR

Durdurulan araçta yapılan incelemede toplamda 258 adet sentetik hap bulunuyor. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan O.Ç., adliyeye sevk edilmek üzere jandarma karakoluna götürülüyor. Kula ilçesindeki bu operasyon, yasaklı maddelerin üyelerini hedef almayı sürdürüyor.