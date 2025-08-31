Kula’da Araç Çarpışması, Sürücü Yaralı

KAZA SAAT 13.00 SIRALARINDA MEYDANA GELDİ

Manisa’nın Kula ilçesinde meydana gelen bir kazada, kavşakta arazöz ile çarpışan otomobilin sürücüsü İbrahim Durgut (35) ağır yaralandı. Kaza, İzmir-Ankara kara yolu Jandarma Kavşağı’nda, saat 13.00 sularında gerçekleşti. Kütahya Orman İşletme Şefliği’nde görevli Muhammed Mustafa E.’nin kullandığı 43 AFT 127 plakalı arazöz ile Durgut’un yönettiği 64 AAK 940 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

KAZA SONRASI ACİL YARDIM EKİPLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan İbrahim Durgut, Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan açıklamalara göre, Durgut’un sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

TRAFFİK AKIŞI NORMALE DÖNDÜ

Öte yandan, kazanın meydana geldiği İzmir-Ankara kara yolunun İzmir yönünde bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. Kazaya dair soruşturma da başlamış durumda.