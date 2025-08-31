Kula’da Araçlar Çarpıştı, Sürücü Yaralandı

KAZA AYRINTILARI

Manisa’nın Kula ilçesinde, orman arazözü ile bir otomobil kavşakta çarpıştı. Bu çarpışma sonucunda otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 13.00 sularında İzmir – Ankara D300 Karayolu Jandarma Kavşağı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Muhammed Mustafa E. yönetimindeki 43 AFT 127 plakalı Kütahya Orman İşletme Şefliği’ne bağlı arazöz, İbrahim D. (35) idaresindeki 64 AAK 940 plakalı otomobille çarpıştı. Bu çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü İbrahim D. yaralandı.

ALOSEVİYELER VE MÜDAHALE

Kaza, etraftaki vatandaşlar tarafından görüldü ve hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, Kula Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

TRAFFIC DURUMU VE SORUŞTURMA

Kazanın ardından, İzmir – Ankara D300 Karayolu İzmir istikametine bir süre tek şeritten devam eden trafik akışı, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. Olayla ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.