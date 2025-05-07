Kula’da Bıçaklı Kavga Meydana Geldi

BIÇAKLI KAVGA OLAYI

Manisa’nın Kula ilçesinde meydana gelen bir olayda, iki kişi arasında başlayan sözlü tartışma bıçaklı bir kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi ağır yaralanırken, tartışmanın taraflarından biri olan şüpheli, kendi isteğiyle emniyete teslim oldu. Olay, saat 23.45 sıralarında Yunus Emre Caddesi üzerinde gerçekleşti.

YARALANAN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Aldığı bilgilere göre, henüz netleşmeyen bir sebepten dolayı başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. K.K. isimli şahıs, M.T. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından, bıçaklayan şahıs M.T. emniyete teslim olmuşken, bıçaklanan K.K.’nın ilk müdahaleleri Kula Devlet Hastanesi’nde yapıldıktan sonra ağır yaralı olarak Manisa Celal Bayar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ayrıca, emniyete teslim olan M.T.’nin gözaltına alındığı ve olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı bilgisi alındı. Olay, Kula’da gergin anların yaşanmasına neden oldu.