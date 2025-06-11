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Kula’da Buğday Tarlasında Yangın Çıktı

YANGININ NEDENİ BİÇERDÖVER

Manisa’nın Kula ilçesindeki bir buğday hasadı yapılan arazide yangın başladı. Körez Mahallesi, Közkaya mevkisinde, biçerdöverin hasat ettiği buğday sonrası samanları balya yapan makineden çıktığı düşünülen alevler, hızlı bir şekilde çevredeki buğday tarlasına yayıldı.

MÜDAHALE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Yangın ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye, orman işletme, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangına, bir arazöz, dört itfaiye aracı, iki kepçe ve iki tankerli traktörle müdahale gerçekleştirildi. Kula Belediyesi’ne ait iş makineleri ve vatandaşların traktörleri de destek vererek yangının kontrol altına alınmasını sağladı.

HASAR RAPORU

Yangın sonucunda yaklaşık 20 dönüm buğday tarlası ve çok sayıda saman balyası zarar gördü. Ekiplerin hızlı müdahalesi, alevlerin daha fazla yayılmasını engelleyerek daha büyük bir felaketi önledi.

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