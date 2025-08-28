Kula’da Eğitim Kurumları İncelendi

KULA’DA YENİ EĞİTİM KURUMLARI VE YATIRIMLAR INCELEMESİ

Ak Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Kula ilçesinde tamamlanan eğitim kurumları, KYK yurdu ve TOKİ konutlarını incelemek amacıyla ziyaret gerçekleştirdi. Baybatur, ayrıca yeni atanan Kaymakam Talha Altuntaş’a da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kula ziyaretine AK Parti İlçe Başkanlığı’ndan başlayan Milletvekili Baybatur, burada İlçe Başkanı Nejat Gülmez ve partililer tarafından karşılandı. Teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Baybatur, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

EĞİTİM YATIRIMLARINA VURGU

Baybatur, ilçede yeni eğitim-öğretim yılında hizmet verecek olan iki okulun inşatını gezdi. Ardından, eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun desteğiyle kurulan 500 kişilik KYK öğrenci yurdunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Program kapsamında ayrıca tamamlanan ve hak sahiplerine kısa süre içerisinde teslim edilecek TOKİ konutlarını da ziyaret ederek, ilerleyen süreçte bu projelerin vatandaşa sağlayacağı faydaları değerlendirdi.

KAYMAKAM’A DESTEK VE YATIRIM HÜCUMU

Baybatur, Kula’ya yeni atanan Kaymakam Talha Altuntaş’ı makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi. Baybatur, “İlçemiz için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Milletvekili Murat Baybatur, Kula’ya önemli yatırımların kazandırıldığını belirtti. Baybatur, “Kula, tarihi ve kültürel değerleriyle Manisa’nın gözbebeği ilçelerinden biri. Hükümetimizin desteğiyle ilçemize eğitimden spora, barınmadan sosyal konutlara kadar birçok yatırım kazandırıyoruz. Açılışına sayılı günler kalan okullarımız, KYK yurdumuz ve TOKİ konutlarımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Kula’mız için çalışmaya, yatırımları artırmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.