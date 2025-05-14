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Kula’da Gelincikler Kırmızıya Büründü

GELİNCİKLER MANİSA’YI RENKLENDİRİYOR

Manisa’nın Kula ilçesinde gelincik çiçeklerinin açmasıyla birçok yer, göz alıcı bir kırmızıya büründü. İlçede havaların ısınmasıyla birlikte, eski Selendi yolu üzerinde açan bu çiçekler, yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor.

Nişanlısıyla birlikte alanda fotoğraf çektiren Hatice Dereköylü, bu çiçeklerin güzelliğinin insanı başka bir dünyaya taşıdığını söyleyerek, doğanın sunduğu bu güzellikten etkilenmeyi vurguluyor. Bu durumu paylaşmak isteyenler için gelincik tarlaları, bir cazibe merkezi haline geliyor.

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