Kula’da Otomobil, Motosiklet Çarpışması

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Manisa’nın Kula ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralanıyor. Kaza, saat 16.00 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Yeni Kapalı Pazar Yeri önünde gerçekleşiyor. Alınan bilgilere göre, G.A. yönetimindeki 45 AIM 808 plakalı otomobil ile H.H.D. (46) yönetimindeki 45 RA 2419 plakalı motosiklet çarpışıyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet dinamosu üzerinden savrulan sürücü yaralanıyor.

MÜDAHALE VE TEDAVİ SÜRECİ

Kaza anını görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk ediliyor. Olay yerinde ilk müdahalesi gerçekleştirilen motosiklet sürücüsü, daha sonra sağlık ekipleri tarafından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğreniliyor ve kazaya ilişkin soruşturma başlatılıyor.