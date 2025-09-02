Kula’da Otomobil, Transit İle Çarpıştı

KAZA DETAYLARI

Manisa’nın Kula ilçesinde bir otomobil ve transit arasında kafa kafaya çarpışma meydana geldi. Çarpışma sonucu her iki aracın sürücüleri yaralandı. Kaza, saat 11.30 civarında Hamidiye Mahallesi’nde bulunan Palankaya mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Fahri Kocatürk yönetimindeki 45 K 6674 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası karşı yönden gelen Batuhan Tükenmez (25) kontrolündeki 03 AGR 538 plakalı transit ile çarpıştı.

Olayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücülere olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Daha sonra 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kula Devlet Hastanesi’ne götürüldüler. Her iki sürücünün de hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Kaza ile ilgili olarak gerekli incelemelerin yapılabilmesi amacıyla soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili detaylı bilgiler toplanmaya devam ediyor.