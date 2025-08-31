Kula’da Otomobil Ve Arazöz Çarpıştı

KAZA OLAYI

Manisa’nın Kula ilçesinde orman arazözünün bir otomobille çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı. Kaza, İzmir – Ankara D300 Karayolu Jandarma Kavşağı’nda saat 13.00 sıralarında gerçekleşti. Olay hakkında edinilen bilgilere göre, Muhammed Mustafa E. yönetimindeki Kütahya Orman İşletme Şefliği’ne ait 43 AFT 127 plakalı arazöz, İbrahim D. idaresindeki 64 AAK 940 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın akabinde otomobilin sürücüsü İbrahim D. yaralandı.

ACİL YARDIM GELİYOR

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri intikal etti. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TRAFİK AKIŞI NORMALLEŞİYOR

Öte yandan, kazanın ardından İzmir – Ankara D300 Karayolu İzmir yönünde tek şerit üzerinden sağlanan trafik akışı, kazaya karışan araçların yol kenarına çekilmesi ile birlikte normale döndü. Kazaya dair olarak soruşturma da başlatıldı.