Kula’da Tartışma Kavgaya Dönüştü

İKİ ŞAHIS ARASINDAKİ TARTIŞMA KAVGA ÇIKARDI

Manisa’nın Kula ilçesinde, iki kişi arasında başlayan bir sözlü tartışma, bıçaklı bir kavgaya dönüşerek ciddi bir yaralanmaya yol açtı. Olay, saat 23.45 sularında Yunus Emre Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşüyor.

ŞÜPHELİ EMNİYETE TESLİM OLDU

K.K. isimli şahıs, M.T. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay sonrası bıçaklayan şahıs, M.T., kendi isteğiyle emniyete başvurmuş durumda. Ayrıca, bıçaklanan K.K.’nın ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ağır yaralı olarak Manisa Celal Bayar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği öğreniliyor.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. M.T.’nin gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.