Kula’da Trafik Bilinci ve Denetim Çalışmaları

KAZA ORANLARINI DÜŞÜRMENİN YOLU

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı’nın trafik ekipleri, ilçede yaralamalı ve ölümlü trafikteki kazaları en alt seviyeye indirmek ve halkın trafik bilincini artırmak amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunuyor. Bu kapsamda, Sandal İlk ve Ortaokulu’nda okul servislerine yönelik denetimler gerçekleştirilirken, öğrencilere de bilgilendirme semineri sunuldu.

DENETİM VE EĞİTİM PROGRAMI

Jandarma Trafik Timleri, Sandal İlk ve Ortaokulu önünde okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı. Denetim sırasında servis sürücülerine ve öğrencilere, güvenli binme ve inme kuralları ile emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı. Denetimlerin ardından, Jandarma Trafik ekipleri tarafından okulda öğrencilere yönelik bir eğitim programı düzenlendi. Bu programda, yayalar, yolcular ve sürücüler için uyması gereken temel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanmanın önemi ve güvenli bisiklet sürüşü konuları işlendi.

DEVAM EDEN BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI

Jandarma Trafik Timleri, öğrenci ve servis şoförlerinin trafik güvenliği konusundaki farkındalığını artırmak için eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceğini ifade etti. Bu tür programlar, trafikteki güvenliği sağlamak ve kaza oranlarını düşürmek için kritik bir öneme sahip.