Kula’da Trafik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

TRAFİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Manisa’nın Kula ilçesinde, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kula ilçe jandarma komutanlığı trafik ekipleri, kent meydanında kurulan İl Emniyet Müdürlüğü simülasyon aracı ile emniyet kemerinin önemini öğrencilere ve vatandaşlara anlatıyor. Kula’daki trafik ekipleri, ilçe trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde halka bilgilendirme yaparak, çeşitli broşürler dağıtıyor ve güvenli sürüş alışkanlıkları konusunda uyarılarda bulunuyor.

EMNİYET KEMERİNİN ÖNEMİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün kent meydanına kurduğu simülasyon aracı, hem vatandaşlar hem de öğrenciler için önemli bir deneyim sunuyor. Simülasyona katılanlara, olası bir kaza anında araç içinde yaşanabilecek olumsuz durumlar gösteriliyor. Bazı vatandaşlar, emniyet kemeri takmanın hayat kurtarıcı etkisini bizzat deneyimleyerek, ters dönen araçta yaşanabilecek tehlikeleri gözlemleme fırsatı buluyor. Trafik ekipleri, emniyet kemerinin önemini anlatmanın yanı sıra, katılımcılara alkol gözlüğü takarak alkollü birinin nasıl araç kullandığını ve çevreyi nasıl gördüğünü gösteriyor.

ALKOL ETKİSİNİ ANLAMAK

Katılımcılar, promil gözlüğü kullanarak düzenlenen parkurda alkolün koordinasyon üzerindeki etkisini deneyimliyor. Öğrencilerden düz bir hat üzerinde yürümeleri ve topa şut atmaları istenirken, alkollü durumu simüle eden gözlükler sayesinde bu görevlerde zorlanıyorlar. Bu uygulama, gençlerin alkollü araç kullanmanın tehlikelerini somut olarak deneyimlemelerini sağlıyor.