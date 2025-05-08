Kula’da Trafik Haftası Etkinlikleri Yapıldı

KARAYOLU TRAFİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Manisa’nın Kula ilçesinde, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kula ilçe jandarma komutanlığı trafik ekipleri, ilçenin kent meydanında kurulan İl Emniyet Müdürlüğü simülasyon aracı ile emniyet kemerinin önemini öğrencilere ve vatandaşlara anlatıyor. Kültürel ve eğitici bir ortam yaratmayı hedefleyen etkinliklerde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı, çeşitli bilgilendirmeler yapıyor.

EMNİYET KEMERİ VE ALKOLÜN ETKİLERİ GÖSTERİLDİ

Trafik ekipleri, ilçe trafiğinin yoğun olduğu alanlarda vatandaşlara bilgilendirme yapıyor ve bilgilendirici broşürler dağıtarak dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor. Kent meydanına kurulan simülasyon aracı, hem öğrenciler hem de vatandaşlar için büyük ilgi görüyor. Bu simülasyon aracına binen katılımcılara, olası bir kaza anında araç içindeki tehlikeler gösterilirken, emniyet kemerinin önemi özellikle vurgulanıyor. Deneyimleyen bazı vatandaşlar, emniyet kemerinin hayati önemini birebir yaşama fırsatı buluyor.

ALKOL ETKİLERİNE DİKKAT ÇEKİLMİŞTİR

Trafik ekipleri, alkollü araç kullanmanın tehlikelerine de dikkat çekiyor. Katılımcılara alkol gözlüğü taktırarak, alkollü bir sürücünün çevreyi nasıl algıladığını ve nasıl araç kullandığını göstermeye çalışıyor. Ayrıca, promil gözlüğü ile düzenlenen parkurda alkolün koordinasyon üzerindeki etkisi de deneyimleniyor. Öğrenciler, düz bir şekilde yürümeleri ve topa şut atmaları istenirken, bu gözlükleri kullanarak bunu gerçekleştirmekte zorlanıyor. Bu uygulama sayesinde gençler, alkollü araç kullanmanın risklerini somut bir şekilde kavrıyor.