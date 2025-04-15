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Kula’da Uyuşturucu Madde Yakalandı

EMNİYET EKİPLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Manisa’nın Kula ilçesinde, emniyet güçleri gerçekleştirdikleri bir operasyonda bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde ve hap buldu. Edinilen bilgilere göre, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele amacıyla gelen bir ihbarı değerlendirerek harekete geçti.

ŞÜPHELİDE UYUŞTURUCU MADDE VE HAP BULUNDU

Şüpheli Y.S.’nin yapılan üst aramasında 30 gram uyuşturucu madde, 9 adet ectasy hap ve 9 adet lilica hap tespit edildi. Gözaltına alınan Y.S, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Yetkililer, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ilçe genelinde denetim ve operasyonların artarak devam edeceğini duyurdu.

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