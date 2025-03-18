Kula’da Uyuşturucu Operasyonu: 180 Hap Ele Geçirildi

KULA İLÇESİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Manisa’nın Kula ilçesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını, imal ve ticaretini önlemek amacıyla harekete geçen Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, davranışlarından şüphelenerek bir genci durdurmak istedi. Polisleri gören şüpheli, kaçmaya çalıştı fakat hızla kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda, gencin üzerinden 180 adet uyuşturucu hap çıktı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal, ticaret ve nakli üzerine yürütülen çalışmalara devam eden Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Ö. (19) isimli gencin hareketlerinden şüphelendi. Polisin durdurma talebine yanıt olarak kaçmaya başlayan S.Ö., emniyet güçleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gencin üst aramasında 4 ilaç kutusu içinde 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, S.Ö’nün kan ve idrar örnekleri alındı. Ardından savcılık talimatı ile gözaltına alındı. Uyuşturucu haplarla yakalanan şüpheli gencin Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kula’da uyuşturucu ve uyarıcı madde imal, ticaret, nakil ve kullanımına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ve bu suçlara geçit verilmeyeceğini duyurdu.