Kula’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

OPERASYONDA UYUŞTURUCU MADDE YAKALANDI

Manisa’nın Kula ilçesinde düzenlenen bir operasyon neticesinde, uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Durumundan şüphelenilen S.K. isimli şahsın üzerinde yapılan kontrollerde 9 adet uyuşturucu hap bulundu. S.K., ifadelerinde uyuşturucu hapları G.T.’den aldığını belirtti. Bu durum üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

G.T.’NİN EVİNDEKİ ARAMA SONUCU BİRÇOK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

G.T.’nin ikametinde gerçekleştirilen aramalarda 117 adet sentetik hap, uyuşturucu içiminde kullanılan 2 adet bonk düzeneği, satışa hazır halde paketlenmiş 3 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanımı için hazırlanmış çeşitli malzemeler yakalandı. Operasyonun ardından G.T. ve aynı evde bulunan Y.Ş. gözaltına alındı.

TUTUKLAMA İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan G.T. ve Y.Ş., cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, Kula’da gençleri zehirlemeye çalışan uyuşturucu satıcılarına karşı kararlı bir duruş sergileyeceklerini vurguladı.