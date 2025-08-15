Haberler

Kula’da Uyuşturucu Satıcılarına Göz Açtırılmadı

POLİS UYUŞTURUCU OPERASYONLARI YAPIYOR

Manisa’nın Kula ilçesinde, polis ekipleri uyuşturucu satıcılarına karşı etkili önlemler alıyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve “Gece Kartalları” olarak bilinen bekçiler, son bir hafta içinde 5 farklı operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlar, uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen mücadelenin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

İLK OPERASYONDA UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

İlk operasyonda, 4 Eylül Mahallesi’nde durumu şüpheli görülen iki kişinin üzerinde yapılan aramada, toplamda 116 adet uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerden H.Y.S. (23) mahkemece tutuklanırken, Ö.D. (27) serbest bırakıldı. D300 Karayolu’ndaki bir kontrolde ise G.T. isimli kadının üzerinden 1,73 gram metamfetamin çıktı ve hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

NOKTA OPERASYONLARINDA KİŞİLER GÖZALTINA AlINDI

4 Eylül Mahallesi, Zaferiye Mahallesi Sanayi Sitesi ve Akgün Mahallesi Essanlıoğlu Caddesi gibi yerlerde düzenlenen nokta operasyonlarında, S.K. (28) ve İ.B. (28) isimli şahısların üzerinde 2,30 gram esrar bulundu. Ayrıca, C.Ö. (23), H.C.E. (18), Y.A. (23), N.B. (25) ve O.K. (25) isimli kişilerin üzerinde esrar, esrar içiminde kullanılan “bong” aparatı ve 22 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

EMNİYETTEN UYUŞTURUCU MÜCADELESİ VURGUSU

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kesintisiz olarak süreceği belirtilerek, “Vatandaşlarımızın huzuru için zehir tacirlerine göz açtırmayacağız” ifadesi öne çıktı. Bu mücadele, toplum sağlığı için gereken bir konu olarak değerlendiriliyor.

