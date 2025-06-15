Kula’da Yangın, 2 Saatte Söndürüldü

YANGININ SEBEBİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Manisa’nın Kula ilçesindeki tarım arazisinde meydana gelen yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle 2 saat içinde kontrol altına alındı. Yangın, saat 14.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı Körez Mahallesi’ndeki bir tarım arazisinde başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla geniş bir alana yayıldı.

EŞ ZAMANLI MÜDAHALELER MÜHİM OLDU

İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Orman İşletme Müdürlüğü, Kula Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve jandarma ekipleri hızlıca sevk edildi. Yangına toplam 10 itfaiye aracı, 3 arazöz, 1 su tankeri, 3 kepçe, 1 grayder, 1 sulama tankeri ve 2 traktör tankeri ile müdahale edildi. Ayrıca, mahalle sakinleri de yaklaşık 30 traktörle yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

TRAFFİK TEDBİRLERİ ALINDI

Yangın nedeniyle Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bölge Trafik ekipleri, D300 karayolunu tedbir amaçlı olarak kısa süreliğine trafiğe kapattı. Sağlam bir müdahale ile alevler kontrol altına alındı ve yangın 2 saatte söndürüldü. Yangının çıkış sebebi konusunda Kula İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından inceleme başlatıldı.