Kula İlçe Başkanı Nejat Gülmez Ziyareti

BAŞKAN GÜLMEZ’DEN ANNELER GÜNÜ ZİYARETİ

AK Parti Kula İlçe Başkanı Nejat Gülmez, Anneler Günü vesilesiyle Kula Devlet Hastanesi’nde tedavi gören kadın hastaları ziyaret etti. Gülmez, gerçekleştirilen ziyarette hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca, bu ziyarete ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

HASTALARLA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Ziyaret sırasında kadın hastalarla yakından ilgilenen Başkan Gülmez ve ekibi, Anneler Günü’nü çiçek takdim ederek kutladı. Duygusal anların yaşandığı bu buluşmada, hastalara moral ve motivasyon desteği sağlandı. Ziyaretin ardından Gülmez, yaptığı açıklamada, “Annelerimiz, hayatın her anında fedakarlıklarını esirgemeyen en kıymetli varlıklarımızdır. Onların dualarıyla büyüyor, sevgileriyle güç buluyoruz. Bu özel günde onların yanında olmak, bir nebze de olsa yüzlerini güldürebilmek bizim için büyük bir onurdur,” şeklinde ifade etti.

ANLAMLI ZİYARET HASTANELERDEN BEĞENİ TOPLADI

AK Parti Kula İlçe Teşkilatı’nın gerçekleştirdiği bu anlamlı ziyaret, hem hastalar hem de hastane personeli tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Bu tür etkinlikler, toplumda dayanışma ve destek duygusunu artırmayı hedefliyor.