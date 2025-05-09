Kula Kaymakamı Özdemir, Şehit Annelerini Ziyaret Etti

ŞEHİT ANNELERİNE ZİYARET

Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Anneler Günü dolayısıyla ilçedeki şehit annelerini ziyaret edip günlerini kutladı. Ziyarette Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İsmail Danaç da Kaymakam Özdemir’e eşlik etti. Özdemir, şehit annesi Rabiya Öz ve Zülfiye Demirelli’yi evinde ziyaret ederek Anneler Günü’nü tebrik etti. Ziyarette duygu dolu anlar yaşandı.

ŞEHİT AİLELERİNE SAYGI

Kaymakam Özdemir, “Evlatlarını bu vatan toprağı uğruna şehit veren annelerimizin her zaman yanındayız. Onlar bize evlatlarının emanetidir” diyerek hislerini paylaştı. Ayrıca şehit ailelerinin toplumun en kıymetli emanetleri olduğuna dikkat çekti ve “Her türlü övgünün, saygının ve fedakarlığın üzerinde olan şehit aileleriyle büyük onur duyuyoruz. Onların gösterdiği sabır ve metanet hepimize örnektir” ifadelerini kullandı.

ANNE VE AİLELERİN TEŞEKKÜRÜ

Şehit anneleri, yapılan ziyaretin kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek, Kaymakam Özdemir ve beraberindeki heyete teşekkür ettiler. Bunun yanı sıra, Kula ilçe jandarma ve ilçe emniyet müdürü de ilçede bulunan şehit ailelerine ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladılar.