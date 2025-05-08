Külçe Altın En Yüksek Getiriyi Sağladı

NİSAN AYI REEL GETİRİ RAPORU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ait finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını duyurdu. Bu verilere göre, aylık en yüksek reel getiri külçe altında elde edildi. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile hesaplandığında yüzde 8,80, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile hesaplandığında ise yüzde 8,54 oranlarında reel getiri sağladı. Külçe altın, yatırımcılar için bu ay en yüksek kazancı getiren araç oldu.

YATIRIM ARAÇLARININ PERFORMANSI

Yİ-ÜFE ile incelendiğinde, Euro yatırımcısına yüzde 4,07, mevduat faizi (brüt) ise yüzde 0,44 oranlarında reel getiri sağladı. Bununla birlikte, Amerikan Doları yüzde 0,03, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 7,39 ve BIST 100 endeksi yatırımcısına yüzde 9,93 oranlarında kaybettirdi. TÜFE ile incelendiğinde ise Euro yüzde 3,83, mevduat faizi (brüt) ise yüzde 0,20 oranlarında yatırımcıya kazanç sağladı. Ancak Amerikan Doları yüzde 0,26, DİBS yüzde 7,60 ve BIST 100 endeksi yüzde 10,14 oranlarında kayıp yaşattı.

ÜÇ AYLK VE ALTILI DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,83, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,69 oranlarında en yüksek reel getiri sağlayan araç olarak öne çıktı. BIST 100 endeksi ise aynı dönem zarfında Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,26, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,09 oranlarında kaybettirdi. Altı aylık değerlendirmede külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,36 oranlarında en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak belirlendi. BIST 100 endeksi bu dönemde Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,90, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,51 oranlarında kaybettirdi.

YILLIK YATIRIM GETİRİLERİ

Yıllık değerlendirmede de en yüksek reel getiri külçe altında yaşandı. Yİ-ÜFE ile incelendiğinde yüzde 31,17, TÜFE ile incelendiğinde ise yüzde 16,55 oranlarında yatırımcısına kazanç sağladı. Yıllık olarak mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile hesaplandığında yüzde 16,26, Euro ise yüzde 0,90 oranlarında getiri sağladı. Fakat DİBS yüzde 0,91, Amerikan Doları yüzde 3,80 ve BIST 100 endeksi yüzde 20,29 oranlarında kaybettirdi. TÜFE ile incelendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 3,31 oranında kazanç sağlarken, Euro yüzde 10,34, DİBS yüzde 11,95, Amerikan Doları ise yüzde 14,51 oranlarında kaybettirdi.