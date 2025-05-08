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Kule Vinç Devrildi: 3 Yaralı İşçi

ANKARA’DA KULE VİNÇ DEVRİLDİ

Ankara’da bir inşaat sahasında kule vincin devrilmesi sonucu 3 işçi yaralanıyor. Olay, Çankaya’daki TOGO Kuleleri inşaatında meydana geliyor. Edinilen bilgilere göre, taşeron firmaya ait kule vinci, operatörünün kontrol hatasından dolayı devriliyor.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Vinç sepetinin zemine düşmesi, içeride bulunan 2 işçi ile sökülen parçaların isabet etmesiyle 1 işçinin yaralanmasına sebep oluyor. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Yaralı işçilerin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarılıyor. Faalle ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildiriliyor.

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