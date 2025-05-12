Külkedisi, Çocuklarla Sanatı Buluşturdu

ÇOCUK OPERASI KÜLKEDİSİ İSTANBUL’DA SAHNE ALDI

Çocuk operası olan “Külkedisi”, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali’nde hem çocuklar hem de yetişkin sanatseverlerle buluştu. İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nden (İDOB) alınan bilgilere göre, eser prömiyerini Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde gerçekleştirdi.

ESERİN YAZILIMI VE GÖSTERİMİ

Gioacchino Rossini tarafından bestelenen ve Fransız yazar Charles Perrault’un masalından uyarlanan “Külkedisi”, Jacopo Ferretti’nin yazdığı libretto ile sahneye taşındı. Bu sefer, eseri İDOB çocuk operası olarak sundu. Caner Akın, metin ve müzik düzenlemesini üstlendiği Külkedisi’ni Nazlı İktu sahneye koydu. Dekor ve kostüm tasarımını Nilsu Baldan, ışık tasarımını Ahmet Defne, koreografisini Çiğdem Erkaya Öztürk üstlendi. Eserde ayrıca, çocuk balesinin sorumluluğunu da Çiğdem Ünal yerine getirdi.

HAYAL GÜCÜNE İLHAM VERMEYİ AMAÇLIYOR

Külkedisi, masalların dönüştürücü gücünü sahneye taşıyarak çocuklara ilham vermeyi, hayal gücünü beslemeyi ve yaşamın anlamını arama yolculuğuna sanat ile eşlik etmeyi hedefliyor. Prömiyerde “Alidoro-Anlatıcı” rolünü M. Tükel Acar, “Angelina” rolünü Esen Demirci, “Clorinda” rolünü Busegül Yalçın, “Tisbe” rolünü İpek Zehra Evre, “Don Ramiro” rolünü Fuat Kılıç Aslan, “Dandini” rolünü Talip Savranbaşı, “Don Magnifico” rolünü ise Erdem Sakarya üstlendi.

GELEN PERFORMANSLAR

Eser, 24 Mayıs’ta iki temsil ile yeniden Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde sanatseverlerle bir araya gelecek. Festival, 16 Mayıs’ta Ahmet Adnan Saygun’a saygı niteliğindeki “Saygun’a Saygı Konseri” ile başlayacak ve 17 Mayıs’ta dünya prömiyeri yapacak “Gilgameş Operası” ile devam edecek.