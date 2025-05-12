Külkedisi Operası İstanbul’da Sahnelendi

ÇOCUK OPERASI “KÜLKEDİSİ” İSTANBUL’DA SAHNEDE

Çocuk operası “Külkedisi”, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali’nde hem çocuk hem de yetişkin sanatseverlerle bir araya geldi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından yapılan açıklamaya göre, eserin prömiyeri Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde gerçekleşti.

ROSSİNİ’NİN BAŞYAPITI ÇOCUK OPERASI OLARAK SAHNELENDİ

Gioacchino Rossini’nin müziğiyle hayat bulmuş olan, Fransız yazar Charles Perrault’nun ünlü masalı “Külkedisi”nden uyarlanan bu eser, Jacopo Ferretti tarafından librettosu yazılarak İDOB tarafından çocuk operası formatında sahneye kondu. Caner Akın, metin ve müzik düzenlemesini üstlenirken, eserin sahneye konma işini Nazlı İktu gerçekleştirdi. Dekor ve kostüm tasarımı Nilsu Baldan, ışık tasarımı Ahmet Defne, koreografi ise Çiğdem Erkaya Öztürk tarafından hazırlandı. Eserde, çocuk balesinin sorumluluğunu ise Çiğdem Ünal üstleniyor.

HEDEFİ MASALLARIN DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜNÜ GÖSTEREBİLMEK

Eser, masalların büyülü ve dönüştürücü gücünü çocuklara aktarmayı, hayal gücünü beslemeyi ve yaşamın anlamını arama yolculuğunda sanat ile eşlik etmeyi amaçlıyor. Prömiyer sırasında “Alidoro-Anlatıcı” karakterinde M. Tükel Acar, “Angelina” rolünde Esen Demirci, “Clorinda” rolünde Busegül Yalçın, “Tisbe” rolünde İpek Zehra Evre, “Don Ramiro” rolünde Fuat Kılıç Aslan, “Dandini” rolünde Talip Savranbaşı ve “Don Magnifico” rolünde Erdem Sakarya yer aldı. Eser, 24 Mayıs’ta iki temsil ile yeniden Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde sahnelenecek.

FESTİVAL DEVAM EDİYOR

Festival, 16 Mayıs’ta Ahmet Adnan Saygun’a ithaf edilen “Saygun’a Saygı Konseri” ile başlayacak ve ardından 17 Mayıs’ta dünya prömiyerini yapacak “Gilgameş Operası” ile devam edecek.