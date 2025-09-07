Kullanıcılar Bağlantı Sorunları Yaşıyor

Kimi kullanıcılar platforma sorunsuz şekilde bağlanırken, bazıları “gönderi yüklenemedi” uyarısı ile karşılaştı. Bu durum, “X çöktü mü?” tartışmalarını daha da alevlendirdi. Mobil uygulamalarda meydana gelen yavaşlama, teknik bir arızanın olabileceği izlenimini oluşturdu. Google’da en çok aranan konulardan biri haline gelen bu sorun, “8 Eylül X neden açılmıyor?” sorusunu gündeme getirdi.

EKİM 2025’TEKİ ERİŞİM SORUNU

8 Eylül 2025 Cuma sabahı itibarıyla birçok kullanıcı, X platformuna erişim sağlamada sorun yaşadı. Bazı kullanıcılar hesaplarına giriş yapamazken, gönderi paylaşımı, etkileşim ve zaman akışını yenileme gibi temel işlevlerde de aksamalar yaşandı. Kullanıcıların yoğun bir şekilde paylaştığı raporlara göre X (Twitter) tarafında bir teknik sorun ortaya çıktığı düşünülüyor.

RESMİ AÇIKLAMANIN BEKLENMESİ

Bazı bölgelerde erişim sağlanırken, birçok kullanıcı farklı hata mesajlarıyla karşılaşmaya devam etti. Yaşanan erişim problemi ile ilgili olarak şirketten veya yetkili kurumlardan henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Konu hakkında bir açıklama geldiğinde gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.