Kullanıcılar Discord’un Ne Zaman Açılayacağını Soruyor

KULLANICILARIN BEKLENTİLERİ

Son günlerde bazı kullanıcılar, platforma yeniden erişimin sağlandığını iddia etse de resmi makamlardan henüz konuya ilişkin net bir açıklama yapılmamış durumda. Bu belirsizlik içinde, milyonlarca kullanıcı “Discord ne zaman açılacak?” sorusunun cevabını bulmaya çalışıyor. Gelişmelere dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

ADALLET BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı aracılığıyla Discord platformuna yönelik erişim engeli hakkında detayları kamuoyuyla paylaştı. Bakan Tunç, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce Discord isimli sosyal medya platformuna 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/1 maddesinde yer alan ‘çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik’ suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye’den erişimin engellenmesi kararı verilmiştir. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlıyız. Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

EKRANDA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

9 Ekim 2024 tarihinde alınan mahkeme kararıyla Türkiye’den erişime kapatılan popüler iletişim platformu Discord’un yeniden ne zaman açılacağı ise henüz kesinlik kazanmış değil. Kullanıcılar, platformun tekrar erişime açılacağı anı merakla beklerken, mevcut durumda yetkili kurumlardan herhangi bir kesin tarih verilmedi. Erişim engelinin süresiyle ilgili gelişmeler, resmi açıklamalara bağlı olarak netlik kazanacak. Discord’un yeniden erişime açılması durumunda güncel bilgileri anlık olarak haberimizde takip edebilirsiniz.

GELECEK BELİRSİZLİĞİ

