Kullanıcıların Yemek Fiyatlarına Tepkisi Büyüdü

RESTORAN FİYATLARI TEPKİ TOPLADI

Bir sosyal medya kullanıcısının restoranda yediği yemeklerin fiyatlarını paylaşmasıyla büyük bir hayal kırıklığı meydana geldi. Kullanıcının yaptığı paylaşımda yer alan “keşli mantı” adlı yemeğin fiyatı 700 TL olarak belirlendi. Yalnızca iki büyük mantı parçasının tabağın içinde bulunması, dikkatleri çekerek kullanıcıların eleştirilerine yol açtı. Porsiyonun küçük olmasına karşın fiyatın bu kadar yüksek olması, sosyal medya platformlarında yoğun eleştirilere sebep oldu.

ÖZEL YEMEK FİYATI DİKKAT ÇEKTİ

Ancak kullanıcıların tepkisini en çok çeken ürün, “Serseri” adındaki özel tabak oldu. Dana bonfile ve kalamarla hazırlanan bu yemek, 1550 TL’lik fiyatıyla gündemde yer aldı. Bu miktar, Türkiye’de 2025 itibarıyla günlük net asgari ücret olan 736 TL’nin neredeyse iki katı. Dolayısıyla, asgari ücretle çalışan bir kişinin bu yemeği satın alabilmesi için iki günlük kazancını harcaması gerekiyor. Yüksek fiyatların sosyal medyada yayılmasıyla birlikte birçok kullanıcı, “lüksün sınırı”, “gastronomide erişilebilirlik” ve “şov mu, yemek mi?” gibi tartışmalar başlattı. Bazı kişiler restoranın kendine özgü menüsüne ve gastronomik deneyimine saygı gösterilmesi gerektiğini söylerken, diğerleri ise bu tür fiyatlandırmaların geniş halk kitleleri için “ulaşılmaz bir şov” haline geldiğini ifade etti.