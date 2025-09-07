Haberler

Kullanılmayan Apartmanda Yangın Çıktı

YANGININ NEDENİ ÇÖPLER

Karabük’te, kullanılmayan bir apartmanın girişindeki çöplerin tutuşması sonucunda yangın çıktı. Olay, Kayabaşı Mahallesi’nde yaşandı. Üç katlı ve kullanılmayan bir apartmanın girişinde biriken çöplerin alev alması yangının çıkmasına neden oldu.

HIZLI MÜDAHALE

Alevleri gören vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, hızlı bir müdahale ile yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının ardından, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

